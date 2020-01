Silvestrovský Choč s tisíckami ľudí.

Ráno, ešte za tmy, nastupujeme do poloprázdneho autobusu, čo mi bolo podivné, lebo každý rok býval už na prasknutie.

Ľudia zrejme presedlali na autá alebo nebodaj na kone. Skôr si však myslím, že viacerých láka východ slnka a autobus ide pre nich už neskoro. V Dubovej už všade okolo cesty stoja autá, ako veľké plechové gorálky a miesto na parkovanie je vzácnejšie, ako orol skalný. Parkovné bude pomaly drahšie, než benzín. Pomôže už len autopilot, ktorý sám vráti auto domov do dvora. Najďalej sú v tomto Poliaci, lebo ho volajú samochod. Počasie vyšlo presne podľa predpovede, obloha je vyčistená, lepšie ako okná pred sviatkami. Niektorí si pripínajú mačky, no ja radšej počkám, lebo viem, že vyššie je viac snehu a na tom sa tak nešmýka. Teplomer ukazuje -3° a pomaly sa brieždi. Zobral som si aj čelovku, no tá mi skôr slúži na to, aby sa mi čiapka nešmýkala na plešine.

Na Poľane stíhame východ slnka a viac ľudí ide oproti nám, takže sa naplnilo, čo som predpokladal, že veľa z nich si privstalo.

Keď uvidím na obzore prvé kopce, snažím sa pridať do kroku, aby počasie vydržalo aj na vrchole, lebo že je predplatené iba na pol dňa.

Na obzore dva Kľaky. Vľavo veľkofatranský a vpravo v diaľke malofatranský.

Veľká Fatra v strede s Ploskou.

Malá Fatra, Krivánska či Lúčanská.

Medzi Rozsutcom a hoľou vidno v diaľke kopce, ktoré tam nikdy predtým neboli.

Hrebeň pod vrcholom pripomínal skôr prechádzku po zimnej záhrade a dali sa tu nafotiť stránky do kalendára na tri roky dopredu. Myslel som, že hore bude tlačenica, no opak bol pravdou. Davy ľudí si výstup sami pekne rozložili na celý deň a nikto ich nemusel regulovať. Nikto však nevie presne spočítať, koľko všetkých bolo, no hovorilo sa, že až 3500. Sem tam boli rady, ako kedysi na banány, tu sa však predávali len odznaky.

Na vrchole sa dalo pozrieť aj na druhú stranu, lepšie povedané, na všetky strany. Asi od úžasu, tu ani nikto nespieval, čo tu býva zvykom v tento deň. Takéto panorámy sa ukazujú skôr v zime, no aj tak treba mať šťastie na počasie. Na Silvestra ho ešte dosť zvýšilo.

Babia hora vzadu a vpredu Oravská Magura.

Roháče.

Kubínska hoľa a D.Kubín.

Jedinou chybičkou bolo, že na oravskej strane fúkal silný vietor. No možno on sa postaral o vyčistenie oblohy. Rozložiť si desiatu na kolenách sa nedalo, lebo by odletela ktovie kde. Preto mi jeden kamarát, čo sa tam pritrafil, dal napiť trochu domácej a tieto kalórie mi stačili na zídenie z kopca. Veď podľa Európskej únie sa ide pridávať aj do benzínu o 5% viac etanolu, aby sme jazdili ekologickejšie. My na Orave sa už dávno stravujeme ekologickejšie.

Na Liptove však bola hmla, buď tam menej fúkalo alebo viac kúrili.

Tento rok sme boli všetci roztratení, podobní ovciam, keď bačovi ochorie pes. Tak teda nasadím ešte dlhé sklo a pôjdem dolu.

Stoh.

Rozsutce.

Malofatranské Kriváne.

Kubínska hoľa.

Pilsko.

Babia hora.

Baníkov vpravo.

Osobitá.

Vpravo Kriváň tatranský (Štúrovský) a vľavo Baranec.

Leštiny. (Ostatné dediny odfotím, keď skončí vykurovacie obdobie).

Martinky.

Kľak v strede.

Vyšnokubínske skalky.

Rakytov.

Ploská a vľavo Krížna.

Ja na vrchole 1608, oravský, kde bol kríž má 1611 a liptovský so stojanom na pivo 1613.

Bradavica na boku Choča.

Cestou nadol stretávame ľudí, čo si doprajú aj raňajky alebo idú na západ slnka.

Tesne pod vrcholom bola dalšia čerpacia stanica. Nebolo ju ani treba, lebo nadol sa v sypkom snehu išlo úplne bez námahy.

Koľko bolo psov, tiež nikto nerátal.

Či Adidas, Zajo alebo Ľudo, bolo vecou každého.

Len som zízal, koľko je tu vianočných stromčekov.

Ešte Jasenovské bralo a presne na poludnie prichádzam na parkovisko, odkiaľ ma dobrí ľudia dopravili domov aj s plnou kartou SD.

Poobede bol už Choč zamračený. To sme teda mali šťastie, bodaj by ho toľko bolo v novom roku.