V okolí môjho bydliska sú miesta, kde som bol možno aj stokrát, no stále tam chodím, asi s nádejou, že tam uvidím niečo nové. O to sa hlavne postará počasie.

Turisti mali v sobotu v pláne bežkárske podujatie - Krivskú podkovu, no počasie bolo k ničomu. Snehu málo, blata veľa. Tak som tam ani nešiel a počkal si radšej do nedele. Veď aj v Amerike tomuto dňu hovoria Sun-day. Ráno sa naozaj vyjasnilo. Češi tiež vravia sundej, ale kabát z vešiaka a vyber sa do hôr. Aby nebolo treba chodiť ďaleko, tak sa idem prejsť cez Vyšnokubínske skalky do Leštín a späť cez Vyšný Kubín. Tieto dve hromady skál údajne kedysi boli spojené mostom z remeňa, no doteraz ho neobnovili. Zrejme to nepovolí Európska únia, kvôli ochrane zvierat.