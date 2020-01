Namiesto piatich chotárov iba dva.

Cez zimu sa turisti najčastejšie zúčastňujú lyžiarskych prechodov na bežkách, ktoré organizujú dediny po svojich chotároch.

Kedy a kde sa konajú, dá sa dočítať na stránke „Bežky na Orave.“ No v posledných rokoch je snehu málo a na bežkách sa nedá ísť, preto by sa stránka mohla premenovať na „Bagandže na Orave.“ Podobný prechod sa konal aj v poslednú januárovú nedeľu vo Vyšnom Kubíne. Deň predtým bolo krásne počasie, no ráno nás prekvapila hmla. Preto asi prišlo „len“ niečo cez sto ľudí. Značenie nás povodilo po všetkých možných kopčekoch po okolí.

Podľa mapy sme mali ísť v Leštinách okolo kostola, no šípky nás doviedli rovno na ihrisko s občerstvovacou stanicou. A tak nábožensko-kultúrne zastavenie sa zmenilo na pohárovo-klobásové. Medzitým som ešte odbehol na horný koniec pozrieť fašiangovníkov, ktorí ozembuchmi privolali slnko.

Aby sme toho nemali málo, bolo treba ešte prejsť cez Vyšnokubínske skalky.

Pod skalkou sa pritrafila partia Poliakov, čo prišli až z Krakova. Či si chceli zalyžovať, to neprezradili. Mali len palice a tie volajú kije. Vlastne sú to schudnuté kyjaky.

Nakoniec nás pohostili a zahrali do tanca. Keď nás majú bolieť nohy, tak poriadne. Zároveň sa nám poobíjalo blato z topánok a nemuseli sme ich umývať v potoku. Len chudery upratovačky sa nadreli. No čo už, keď v štátnej kase nezostalo už ani na sneh.