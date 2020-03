Jarná lyžovačka bez vleku.

Keďže skoro všetko, čo kúpime v obchode je vyrobené v Číne, začali tam vyrábať aj vírusy. Prerátali sa však v tom, že kvôli nim zatvorili obchody a teraz sa nič nepredá.

Dorazil k nám korona vírus, ktorý zmutoval v Česku na koruna vírus a u nás bude asi ako euro vírus. To, že niekedy zatvoria lyžiarske stredisko aj vtedy, keď sa dá ešte lyžovať, by ani vo sne nikoho nenapadlo. No dopadlo to aj na Kubínsku hoľu. Mne to však nevadí, lebo aj tak chodím pešo a lyžiari sa zrazu všetci zmenili na skialpinistov. Tak teda vyrážam na svoju jarnú pešiu lyžovačku. Zo začiatku bolo na zjazdovke len pár ľudí, no s výškou ich pribúdalo a hore som mal pocit, že všetci si zvykli, že lanovka nepremáva. Zjavne však niektorí stáli na skialpoch prvý krát, no aj tak to bolo viackrát ako ja, lebo ja som na nich nestál nikdy. Zjazdovka je dosť široká a tak sme mohli mať od seba aj 50 metrový odstup. Hory sú totiž nevyspytateľné, lebo ak neskončíme na ortopédii, pripravené je aj infekčné. Počasie bolo pekné slnečné a tak bolo treba trochu prehnať aj fotoaparát.

