Gaderskou dolinou bez kolies.

Gaderská dolina vo Veľkej Fatre je známa hlavne ľuďom z Turca. Je dlhá 8 km a celou vedie asfaltová cesta bez jedinej trhliny, dokonca ešte aj v zákrutách je pekne klopená.

Preto ju využívajú hlavne cyklisti a korčuliari. Požičiavajú tu dokonca aj elektrické kolobežky. Ja som sa však vybral tadiaľto pešo a bol to asi výnimočný nápad, lebo možno asi zo sto ľudí, čo sa tam objavili mali všetci nejaké kolesá. Prinajmenšom aspoň na kočíku. Zo začiatku šlo pár ľudí, no s pribúdajúcimi kilometrami skoro nikoho. Len sem-tam prehučala Tatrovka naložená drevom.

Kozia skala.

Veža Blatnického hradu.

Mesačnica trváca.

Orlíček obyčajný.

Všetky odbočky na Tlstú, či Blatnický hrad dnes ignorujem a idem len priamo. Cesta je týmto dosť nezáživná a nekonečne dlhá. Sprevádza ma len zurčiaci potok a miestami sa pri ňom objaví nejaké skalné bralo. V lese okolo rastú väčšinou buky a pár smrekov čo bolo pomedzi, vyschlo, ako v Tatrách. Aj kvetov naokolo je dosť málo.

Značka mi hovorí, aby som to radšej otočil, no ja to nevzdávam.

V hornej časti doliny je to už zaujímavejšie, otvára sa výhľad na nejaké skaliská a horáreň pri ceste značí, že som pomaly na konci. V ústí Dedošovej doliny je rozcestník a prístrešok s dvoma stolmi. Chcel som sa tam najesť, no stoly neboli od seba dva metre, ako to káže nové nariadenie, tak radšej zabočujem doprava k Čertovej bráne.

Záružlie močiarne.

Tu je už cesta strmšia a bez asfaltu, no oveľa kratšia. Netrvá ani desať minút a som tam. Je to úplne iná brána, ako som doteraz poznal tú firewall vo windowse. Je to akoby roztvorená skala, ktorú zabudol čert zatvoriť za sebou, mysliac si, že je v supermarkete. A tak sa tu vyfotím zo všetkých strán, aby som mal pamiatku na túto prírodnú pamiatku. Ďalej ísť je už zakázané a zostáva mi len pekne sa vrátiť domov. Nadol sa už ide rýchlejšie a veselšie.

Brehy sú spevnené drevenými kladami, aby voda nepodmila cestu.

Po ceste sa ešte zastavím v Mlynčekove, kde sú zostrojené vodné mlynčeky s rôznymi hýbajúcimi sa postavičkami. Zaujali ma dvaja pilčíci, čo sa hýbali len raz za čas, presne ako robotníci za socializmu.

video //www.youtube.com/embed/wrn_TZ-L4ZI

Môj kráľovský obed pod Blatnickým hradom.

Prechádzajúc okolo odbočky na hrad, mi to nedalo a šiel som pozrieť, čo je tam nového. Niekoľko robotníkov pracovalo na jeho obnove, no haldy skál skôr evokovali, akoby bol ešte viac rozbúraný. Kvôli lešeniu sa toho nafotiť veľa nedalo. A tak som si kúpil magnetku za 3 €, že vraj tak prispejem na obnovu hradu. Nuž milión ľudí, tri milióny eur.

Kozia skala.

Tlstá.

Z hradného kopca bolo aspoň vidno aj na druhú stranu. Turčiansku záhradku krásne sfarbila repka.

V pozadí Kľak.

Martinky.

Typická chalupa v Blatnici.