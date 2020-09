Záclony na skalke.

Tento rok sa zrušilo veľa podujatí a medzi nimi aj Kubínsky jarmok. Typickým tovarom v stánkoch bývajú záclony. Ako náhradu za to som išiel fotiť podobné, ale prírodné produkty na skalku. Ich tvorcom je majster tkáč – pavúk.

Z Tupej skalky som prešiel na Ostrú, kde málokto chodí. Dá sa tam vybehnúť za 8 minút, aj keď je to napohľad veľký kopec.

Po prelezení skalného hrebeňa však zisťujem, že nemám police. Keby boli staré, tak ich nejdem ani hľadať, no tieto ešte žiarili novotou. Preto som rýchlo bežal späť na Tupú skalku a prehľadal všetky miesta, kde boli zapichnuté. No nenašli sa. Rozmýšľam teda, že predsa len sú na Ostrej a bežím tam späť. No ani tam sa nenašli. Tak idem teda znovu hľadať na Tupú. Bolo tam pár ľudí a tí vraveli, že žiadne palice nevideli. Ako sme tak stáli, jeden chlap, zhodou okolností Ukrajinec, hovorí lámavou slovenčinou :“ A nie sú to takéto?“ Moje palice ležali dva metre od nás v tráve. To sa človek na starosť nabehá. Neplánovane Tupá skalka 3x a Ostrá 2x. Odteraz však na ňu vybehnem za 6 minút a bez palíc.