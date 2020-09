Z Kubínskej hole vidno aj Gerlach.

S príchodom jesene prišli aj slnečné dni s dobrou viditeľnosťou. Bolo by škoda nevyužiť to na fotenie do diaľky z niektorých kopcov s dobrým výhľadom. Takým je aj Kubínska hoľa.

Z Beňovej Lehoty som vyšiel hore na hoľu po zjazdovke. Keďže nie je sneh, nikoho tam nebolo.

Západné Tatry.

Dokonca aj otvorený bufet.

Dolný Kubín.

Choč.

Vzadu Nízke Tatry.

Veľká Fatra, v strede Krížna.

Kráľova hoľa.

Osobitá a Červené vrchy.

Vpravo v sedle trčí Gerlach.

Babia hora.

Nefunkčná rozhľadňa na holi, lebo futbalisti tam zakopli loptu.

Malá Fatra.

Ďumbier a Chopok.

Choč.

Dolný Kubín.

Sedliacka Dubová.

Osobitá a za ňou Gievont.

Roháče.

Oravská priehrada.

Horná Orava.

Magurka.

Pilsko.

Babia hora aj s malou.

Dolná Orava.